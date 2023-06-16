"Сине-желтые" одержала первую победу под руководством Сергея Реброва.

В пятницу, 16 июня, был сыгран поединок третьего тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Северной Македонии противостояла Украине.

Игра проходила на стадионе "Тоше Проески" в Скопье и завершилась со счетом

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте встречи - пенальти реализовал Барди. На 39-й минуте Эльмас удвоил преимущество Северной Македонии, забив гол фантастическим ударом с дальней дистанции.

Видео дня

Северная Македония - Украина - 2:3

Голы: Барди, 30 пен, Эльмас, 39 - Забарный, 62, Конопля, 66, Цыганков, 82

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65, Д.Бабунски, 91), Трайковски (Дориев, 76), Нестеровски (М. Ристовски, 65), Эльмас

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновский, 66), Цыганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46)

Видео голов:

Сборная Украины одержала первую победу в двух стартовых играх в рамках отбора на Евро-2024. В первом матче "сине-желтые" уступили Англии под руководством Руслана Ротаня.

Сборная Северной Македонии, в свою очередь, потерпела свое первое поражение.

После трех туров лидирует в группе С сборная Англии, у которой 9 очков в активе. Второе место у Италии, которая набрала 3 балла. Столько же очков у Северной Македонии и Украины, который идут на 3-й и 4-й позициях соответсвенно. Мальта занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

Напомним, 19 июня сборная Украины сыграет свой третий матч в рамках квалификации Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет сборная Мальты.

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