Команда Руслана Ротаня проиграла первый матч квалификации ЧЕ-2024.

В воскресенье, 26 марта, состоялся поединок второго тура квалификации ЧЕ-2024 по футболу, в котором сборная Украины играла против Англии.

Игра проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершиалсь со счетом в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 37-й минуте - после навеса с правого фланга от Букайо Сака забил форвард "трех львов" Харри Кейн. На 40-й минуте хозяева поля удвоили свое преимущество - красивый гол из-за пределов штрафной забил Букайо Сака.

Видео дня

Во втором тайме болельщики забитых голов не увидели, матч завершился триумфом хозяев поля.

Англия - Украина - 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер, 84), Сака, Кейн (Тони, 80), Мэддисон (Грилиш, 84)

Украина: Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Матвиенко, Сваток, Миколенко (Соболь, 61), Степаненко (Коноплянка, 89), Зинченко, Судаков, Малиновский, Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Цыганков, 61)

Видео голов:

Для сборной Англии это был уже второй матч в рамках отбора на Евро-2024. В первом туре команда Гарета Саутгейта обыграла Италию в гостях. Таким образом, у англичан шесть набранных очков и они лидируют в турнирной таблице группы С.

Отметим, что 26 марта будет сыгран еще один матч в этой группе - сборная Италии встретится с Мальтой.

Сборная Украины свой следующий матч в рамках отбора на ЧЕ-2024 сыграет 16 июня против Северной Македонии. 19 июня "сине-желтые" встретятся с Мальтой.

Сборная Англии также сыграет два матча в июне - 16 июня против Мальты, а 19 июня против Северной Македонии.

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