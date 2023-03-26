Поединок команда пройдет на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В воскресенье, 26 марта, состоится поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против национальной команды Англии.

Встречу команд примет легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. Судить матч будет рефери из Нидерландов Сердар Гезюбююк.

Англия - Украина: прогноз букмекеров и где смотреть матч

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Сборная Англии в матче первого тура отбора на ЧЕ-2024 одержала победу на выезде в игре против Италии. Матч завершился в пользу "трех львов" со счетом 2:1. Таким образом, команда Гарета Саутгейта взяла реванш у итальянцев за поражение в финале Евро-2020.

Сборная Украины первый тур квалификации ЧЕ пропускала. В этот день подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный поединок против английского "Брентфорда". Игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 2:0. Голами отличились Александр Сваток и Георгий Судаков.

Сборные Украины и Англии пересекались в последний раз на ЧЕ-2020. Тогда, в рамках 1/4 финала турнира команда Гарета Саутгейта выиграла у "сине-желтых" со счетом 4:0. Теперь же украинцы попробуют взять реванш у англичан за то досадное поражение.

Отбор на Евро-2024 по футболу, 2 тур

Англия - Украина

Трансляция матча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В матче против Англии не сыграет капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Форвард был в расположении команды и готовился к этой игре, но так и не смог полностью восстановиться после травмы и не попал в заявку команды на эту игру.

Заявка сборной Украины на матч с Англией:

Вратари: Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Никита Шевченко ("Александрия")

Защитники: Александр Караваев, ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англія), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок "(Днепр-1"), Руслан Малиновский ("Олимпик Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша)

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1")

Слова тренеров перед матчем Англия - Украина

Руслан Ротань, главный тренер сборной Украины

"Если бы матч смогли посетить все, кто хотел, трибуны были заполнены, а это уже проблемы с организацией не только для нас, но и для Брентфорда. Однако сложно не переоценить важность того матча, ведь парни снова собрались вместе, и мы смогли отработать многие связки и наладить взаимодействия.

Именно в таких матчах мы и мечтаем играть, против команд самого высокого уровня. А потому завтра парни выйдут на поле и покажут чудесную игру, будут биться за приемлемый для нас результат".

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

"Мы видели в самом начале войны, когда они отправились в Шотландию на плей-оф. Это очень гордая группа игроков, которые полностью привержены тому, чтобы доставлять удовольствие своей публике.

Конечно, мы очень сочувствуем тому, что происходит, но завтра футбольный матч, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть его".

Напомним, в отборе на ЧЕ-2024 сборные Украины и Англии выступают в группе С, где также играют Северная Македония, Италия и Мальта.