"Сине-желтые" набрали 6 очков в двух стартовых турах молодежного первенства континента.

В субботу, 24 июня, состоялся поединок второго тура группового раунда молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины противостяла Румынии.

Игра проходила на стадионе "Стяуа" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-желтых".

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Единственный гол, который решил исход этой дуэли был забит в самой концовке игры. На 89-й минуте Брагару открылся под пас Вивчаренко, прошел по лицевой и прострелил на ближний угол вратарской, где Ванат заставил Дикана забить в собственные ворота.

Видео дня

Румыния U21 - Украина U21 - 0:1

Гол: Дикан, 89, аг

Румыния: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68)

Украина: Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68)

Предупреждения: Петрила, 30, Албу, 90, Думитреску, 90+4

Удаление: Ванат, 90+1

Напомним, в матче первого тура группового раунда молодежного Евро-2023 сборная Украины победила Хорватию со счетом 2:0. Румыния, в свою очередь, разгромно проиграла Испании (0:3).

Таким образом, "сине-желтые" заработали 6 очков и могут досрочно выйти в плей-офф молодежного первенства континента, если в другом матче этой группы Хорватия и Испания сыграют вничью. Румыния с нулем баллов остается без реальных шансов на проход в следующий раунд турнира.

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