В субботу, 24 июня, сборная Украины U-21 сыграет против Румынии в рамках второго тура группового раунда финального турнира молодежного Евро-2023 по футболу.
Встреча команд пройдет на стадионе "Стяуа" в румынском городе Бухарест.
Румыния - Украина: прогноз букмекеров на матч молодежного Евро-2023
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня одержала уверенную победу в стартовом туре первенства континента против сверстников из Хорватии (2:0). Голы за "сине-желтых" забили Алексей Кащук и Даниил Сикан.
Сборная Румынии начала свой путь на молодежном Евро-2023 с фиаско против команды Испании (0:3).
После первого тура в группе В финальной части Евро-2023 лидирует сборная Испании. Украина занимает второе место. На третьем месте идет Хорватия, а замыкает квартет Румыния, которая является одной из хозяек молодежного Евро-2023.
Румыния - Украина: трансляция
Матч второго тура молодежного первенства континента между командами Румынии и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного.
Кроме того, трансляция игры будет также доступна на сайте Суспильне Спорт.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Добавим, что в если сборная Украины U21 победит Румынию, а в другом матче группы между Испанией и Хорватией будет зафиксирована ничья, то "сине-желтые" досрочно выйдут в плей-офф молодежного Евро-2023.