Сборная Украины может досрочно выйти в плей-офф молодежного Евро-2023.

В субботу, 24 июня, сборная Украины U-21 сыграет против Румынии в рамках второго тура группового раунда финального турнира молодежного Евро-2023 по футболу.

Встреча команд пройдет на стадионе "Стяуа" в румынском городе Бухарест.

Румыния - Украина: прогноз букмекеров на матч молодежного Евро-2023

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Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня одержала уверенную победу в стартовом туре первенства континента против сверстников из Хорватии (2:0). Голы за "сине-желтых" забили Алексей Кащук и Даниил Сикан.

Сборная Румынии начала свой путь на молодежном Евро-2023 с фиаско против команды Испании (0:3).

После первого тура в группе В финальной части Евро-2023 лидирует сборная Испании. Украина занимает второе место. На третьем месте идет Хорватия, а замыкает квартет Румыния, которая является одной из хозяек молодежного Евро-2023.

Румыния - Украина: трансляция

Матч второго тура молодежного первенства континента между командами Румынии и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляция игры будет также доступна на сайте Суспильне Спорт.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что в если сборная Украины U21 победит Румынию, а в другом матче группы между Испанией и Хорватией будет зафиксирована ничья, то "сине-желтые" досрочно выйдут в плей-офф молодежного Евро-2023.

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