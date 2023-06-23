Сборная Украины U21 сыграет второй поединок в рамках Евро-2023 по футболу.

В субботу, 24 июня, состоится поединок второго тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против сверстников из Румынии.

Игра пройдет в Бухаресте на стадионе "Стяуа". Главным арбитром встречи назначен датский рефери Мортен Крог.

Сборная Украины U21 стартовала в финальной части молодежного Евро-2023 с победы над командой Хорватии со счетом 2:0. Голами в составе команды Руслана Ротаня отличились Алексей Кащук и Даниил Сикан.

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Сборная Румынии свой стартовый поединок проиграла с разгромным счетом Испании (0:3).

Отметим, что сборные Румынии U21 и Украины U21 пересекались в квалификации молодежного Евро-2021. Первый поединок завершился разгромной победой румынской команды со счетом 3:0, во второй игре выиграли "сине-желтые" (1:0). Тогда Румыния заняла второе место в группе, опередив Украину и пробилась в финальную часть молодежного Евро-2021.

Румыния - Украина: прогноз

Фаворитом матча букмекеры считают команду Руслана Ротаня. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,98. Триумф сборной Румынии оценивается коэффициентом 3,75. Ничья - 3,55.

По мнению аналитиков, в матче молодежных команд Румынии и Украины не будет много забитых голов. Ставки на тотал голов меньше 3 принимаются с коэффициентом 1,49. В то время как на тотал больше 3 коэффициент 2,60.

Наиболее вероятным исходом матча, по мнению экспертов, считается ничья со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 7,30.

Напомним, молодежное Евро-2023 проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Это 24-й в истории розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года.

Сборная Украины выступает в группе В с Испанией, Хорватией и Румынией. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе место.

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