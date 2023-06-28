Все решилось на последних минутах.

В заключительном туре группового этапа молодежного Чемпионата Европы-2023 сборная Украины U-21 играла против Испании U-21. Подопечные Руслана Ротаня дважды по ходу матча теряли преимущество в счете.

Испанцы забили первыми, однако арбитр отменил взятие ворот. Перед самым перерывом все-таки удалось легально открыть счет, и сделала это сборная Украины: Богдан Вьюнник головой перевел мяч после прострела с фланга.

На старте второго тайма "фурия роха" сравняла счет благодаря курьезному автоголу сборной Украины. Но впоследствии подопечные Ротаня заработали пенальти, который реализовал Судаков. Последнее слово в матче было за испанцами – они успели сравнять счет.

Видео дня

Испания U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Железко (49, автогол), Руис (90) - Вьюнник (43), Судаков (81, пен)

Испания U-21: Агирресабала - Арнау Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес - Бернабе, Сансет - Барренечеа, Орос, Рикельме - Камелье

Украина U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко - Очеретько, Железко - Назаренко, Крыськив, Брагару - Вьюнник

В этом поединке разыгрывалось первое место в группе. Украине для этого нужна была только победа. Ничья дала шанс испанцам выйти в 1/4 финала с лидерской позиции. У обеих команд в итоге по семь набранных очков, однако Испания U-21 выше из-за лучшей разницы забитых-пропущенных.

Итоговая таблица группы B:

"Фурия роха" встретится в четвертьфинале с командой, которая займет второе место в квартете D (Франция, Италия, Швейцария, Норвегия), а сборная Украины сыграет с победителем этой же группы. Окончательно соперники определятся завтра, 28 июня.

Свой матч 1/4 финала "сине-желтые" проведут 2 июля в Клуж-Напоке. Добавим, что все три предыдущие встречи подопечные Ротаня играли также в Румынии. Молодежный ЧЕ-2023 происходит также и в Грузии.

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