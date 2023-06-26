Сборная Украины сразится с Испанией за первое место в группе В молодежного первенства Европы.

Во вторник, 27 июня, сборная Украины U21 сыграет против Испании в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал предстоящий поединок. Специалист отметил, что испанская команда не является идеальной и у них есть слабые стороны, которыми украинцы попытаются воспользоваться, чтобы добиться нужного результата.

"Мы хорошо знаем друг друга. То, что испанцы играют в структурный, агрессивный футбол, в третьей зоне очень прекрасно контролируют мяч - мы это прекрасно понимаем. Они имеют в своем составе отличных исполнителей. Как только состоялась жеребьевка, говорил, что Испания - фаворит, и это очень мощная команда с сильными исполнителями.

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Считаю, что матч будет утомительным для нас в физическом плане. Испанцы будут больше контролировать мяч, но мы к этому готовимся. Мы не должны отходить от своей игры, структуры и нужно пытаться навязать им свою игру из более жестких действий внутри поля, контроля мяча. И вообще в этом матче, пожалуй, будет важен и характер команды из-за жары.

Слабые стороны в Испании? Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании, к которым стремится вся команда. Думаю, что у таких сборных, у которых есть замечательные исполнители, тоже есть слабые стороны. Мы их в принципе хорошо знаем. Хочу, чтобы в этом матче мы эти слабые стороны использовали", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня выиграла два стартовых матча в рамках группового этапа ЧЕ-2023 и вместе с Испанией обеспечила себе место в 1/4 финала турнира. В первом туре украинцы обыграли хорватов (2:0), а во втором вырвали победу в противостоянии с Румынией (1:0).

Сборная Испании после двух туров занимает первое место в группе В, опережая Украину благодаря лучше разнице голов. Таким образом, "сине-желтым" нужно обязательно побеждать в заключительном туре, чтобы занять первое место. Испанцев же устроит и ничья.

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