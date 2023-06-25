Наставник "сине-желтых" доволен самоотдачей своих подопечных и итоговым результатом.

В субботу, 24 июня, сборная Украины U21 победила сверстников из Румынии в рамках второго тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал результат встречи. Специалист отметил, что его команда выложилась и отдала все силы, чтобы завоевать три очка.

"Прежде всего я поздравляю с победой команду, украинцев. Спасибо ВСУ за то, что они дают нам эту возможность. Эта победа для наших воинов. На поле наши футболисты отдались полностью за наших защитников. Они выложились не то, что на сто процентов, а на сто пятьдесят, чтобы одержать эту победу. И они ее заслужили.

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Очень много моментов было в обоих таймах. Но нужно сказать, что у нас было не очень удачное начало матча. Мы волновались и нервничали. Позволили несколько раз хозяевам создать моменты. Практически сами себе их привезли. Но это из-за волнения. Потом собрались: у нас была команда и структура. В этих тяжелых условиях, в жару, мы завоевали эту победу. Хотим поздравить Украину и поблагодарить воинов за возможность благодарить наших болельщиков", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины выиграла у Румынии со счетом 1:0, забив победный гол на 89-й минуте встречи.

В первом туре Евро-2023 "сине-желтые" победили Хорватию со счетом 2:0.

Отметим, что в другом матче этой группы Испания победила Хорватию со счетом 1:0. Таким образом, после двух туров у Испании и Украины по 6 набранных очков. Команды гарантировали себе выход в 1/4 финала континентального первенства.

В последнем туре группового раунда Украина сыграет против Испании, а Хорватия встретится с Румынией.

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