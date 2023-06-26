Сборной Украины нужно выиграть у Испании, чтобы занять первое место в группе.

Во вторник, 27 июня, сборная Украины U21 сыграет против Испании в рамках 3-го тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу.

Игру примет стадион "Джулешти" в румынском городе Бухарест.

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня в первом туре группового этапа победила сборную Хорватии (2:0). Во втором туре "сине-желтые" переиграли сверстников из Румынии (1:0).

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Сборная Испании в рамках первого тура молодежного Евро-2023 разгромила Румынию (3:0), а во втором туре с минимальным счетом одолела хорватов (1:0).

Таким образом, после двух туров у Украины и Испании по 6 набранных баллов. Команды уже гарантировали себе выход в 1/4 финала и теперь им осталось лишь определить, кто же станет победителем группы В.

Стоит отметить, что испанцы занимают первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Следовательно, в очной дуэли Украине нужно побеждать Испанию, чтобы выйти на первое место, а испанцев, в свою очередь, устроит и ничья.

Испания - Украина: трансляция

Поединок третьего тура молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляция игры будет также доступна на сайте Суспильне Спорт.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

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