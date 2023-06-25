Сборной Украины нужно побеждать Испанию, чтобы занять первое место в группе.

Во вторник, 27 июня, состоится поединок третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины сыграет против Испании.

Встреча пройдет на стадионе "Джулешти" в Бухаресте.

Сборные Испании и Украины набрали по 6 баллов после стартовых двух игр и лидируют в турнирной таблице группы В, гарантировав себе досрочный выход в 1/4 финала континентального первенства. Теперь командам осталось лишь определить, кто выйдет в плей-офф из первого места, а кто финиширует в группе вторым.

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Стоит отметить, что Испания в турнирной таблице опережает Украину благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов, поэтому команде Руслана Ротаня нужно выигрывать очную встречу, чтобы занять первое место в группе. Испанцев же может устроить и ничья.

Испания - Украина: прогноз

Фаворитом поединка букмекеры считают молодежную сборную Испании. На триумф "Фурии Рохи" ставки принимаются с коэффициентом 1,85. Победа подопечных Руслана Ротаня оценивается коэффициентом 4,10. Ничья - 3,70.

По мнению аналитиков, поединок испанцев и украинцев не будет слишком результативным. Так, ставки на тотал голов меньше 3 принимаются с коэффициентом 1,49. На тотал голов больше 3 можно сделать ставку с коэффициентом 2,60.

По мнению экспертов, наиболее вероятным исходом встречи является победа Испании со счетом 1:0. На такой результат коэффициент у букмекеров - 7,40.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

Три лучшие команды турнира, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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