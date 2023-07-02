Победу "сине-желтым" принесли голы Судакова и Бондаренко.

В воскресенье, 2 июля, состоялся поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины противостояла Франции.

Игра проходила на стадионе "Клуж Арена" в румынском городе Клуж-Напока.

Футболысты молодежной сборной Франции первыми вышли вперед - на 19-й минуте гол с передачи Бредли Баркола забил Райан Шерки. На 32-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти и сравнял счет в игре. На 44-й минуте Георгий Судаков оформил дубль, забив после гениальной передачи Михаила Мудрика.

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На 85-й минуте игры Артем Бондаренко забил после передачи Александра Назаренко, установив финальный счет на табло.

Франция - Украина - 1:3

Голы: Шерки, 19 - Судаков, 32 пен, 44, Бондаренко, 85

Франция U21: Шевалье, Кунку, Люкеба, Симакан (Жандре, 72), Калулу, Тюрам (Адли, 71), Какере, Ле Фе, Шерки (Калимуэндо, 79) – Гуири (Ваи, 72), Баркола

Украина U21: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бондаренко (Желизко, 88), Бражко, Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59), Криськив (Сикан, 59)

Таким образом, молодежная сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу, где сыграет против Испании. Ранее "Фурия Роха" победила в 1/4 финала сборную Швейцарии (2:1).

Напомним, сборные Испании и Украины встречались на стадии группового этапа молодежного Евро-2023. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В другой паре 1/2 финала встретятся сборные Израиля и Англии.

Матчи полуфинала молодежного Евро-2023 будут сыграны в среду, 5 июля.

Также добавим, что благодаря победе над Францией сборная Украины впервые в истории получила путевку на Олимпиаду 2024. Также на Олимпиаду вышли сборные Испании и Израиля.

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