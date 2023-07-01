Подопечные Руслана Ротаня попытаются пробиться в полуфинал молодежного первенства континента.

В воскресенье, 2 июля, сборная Украины U21 сыграет против Франции в рамках 1/4 финала молодежного Евро-2023 по футболу.

Игра пройдет в румынском городе Клуж на стадионе "Клуж Арена".

Подопечные Руслана Ротаня пробились в четвертьфинал молодежного первенства континента заняв второе место в группе В. Соперниками "сине-желтых" были сборные Хорватии (2:0), Румынии (1:0) и Испании (2:2).

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Сборная Украины набрала семь очков, как и Испания, но "Фурия Роха" заняла первое место в группе благодаря лучшей разнице голов.

Сборная Франции выиграла группу D, заработав 9 очков. "Ле Бле" победили Италию (2:1), Норвегию (0:1) и Швейцарию (1:4).

Франция - Украина: трансляция

Матч молодежных сборных Франции и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на сайте Суспильне Спорт.

Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, молодежный чемпионат Европы-2023 принимают Румыния и Грузия. Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.

Три лучших сборных молодежного Евро-2023, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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