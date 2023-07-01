1 и 2 июля будут сыграны поединки в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по футболу.
Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля.
Участие в финальной части молодежного Евро-2023 принимали 16 сборных, которые были разделены на 4 группы. В плей-офф вышли по две лучших команды из каждой группы: Украина, Франция, Грузия, Израиль, Англия, Португалия, Испания и Швейцария.
Молодежное Евро-2023 по футболу. 1/4 финала
1 июля
- 19:00 Грузия - Израиль
- 22:00 Испания - Швейцария
2 июля
- 19:00 Англия - Португалия
- 22:00 Франция - Украина
Напомним, молодежная сборная Украины под руководсвтом Руслана Ротаня заняла второе место в группе В, набрав 7 очков. "Сине-желтые" победили в первом туре Хорватию (2:0), во втором туре выиграли у Румынии (1:0), а в заключительном туре расписали мировую с Испанией (2:2).
Добавим, что три лучших сборных молодежного чемпионата Европы-2023, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.