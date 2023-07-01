Сборная Украины в 1/4 финала молодежного Евро сыграет против Франции.

1 и 2 июля будут сыграны поединки в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по футболу.

Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля.

Участие в финальной части молодежного Евро-2023 принимали 16 сборных, которые были разделены на 4 группы. В плей-офф вышли по две лучших команды из каждой группы: Украина, Франция, Грузия, Израиль, Англия, Португалия, Испания и Швейцария.

Видео дня

Молодежное Евро-2023 по футболу. 1/4 финала

1 июля

19:00 Грузия - Израиль

22:00 Испания - Швейцария

2 июля

19:00 Англия - Португалия

22:00 Франция - Украина

Напомним, молодежная сборная Украины под руководсвтом Руслана Ротаня заняла второе место в группе В, набрав 7 очков. "Сине-желтые" победили в первом туре Хорватию (2:0), во втором туре выиграли у Румынии (1:0), а в заключительном туре расписали мировую с Испанией (2:2).

Добавим, что три лучших сборных молодежного чемпионата Европы-2023, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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