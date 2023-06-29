Главным фаворитом молодежного первенства континента является сборная Англии.

В среду, 28 июня, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу.

По итогам игр определились все участники 1/4 финала турнира.

Накануне старта четвертьфинальных игр букмекеры определили главного фаворита на победу на молодежном чемпионате Европы.

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Согласно котировкам, главным фаворитом первенства континента является молодежная сборная Англии. Коэффициент на их триумф - 3,50. Второе место в списке претендентов на победу занимает Испания, коэффициент на их триумф - 4,00. Третье место у сборной Франции. Коэффициент на триумф "Ле Бле" - 4,50.

Шансы молодежной сборной Украины на победу в турнире не так высоки. Триумф "сине-желтых" оценивается коэффициентом 17,00.

Молодежное Евро-2023 по футболу. Пары 1/4 финала

Грузия - Израиль

Испания - Швейцария

Англия - Португалия

Франция - Украина

Матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 будут сыграны 1 и 2 июля.

Поединок Украины против Франции состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Три лучшие команды турнира, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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