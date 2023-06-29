Матчи 1/4 финала молодежного первенства Европы-2023 будут сыграны 1 и 2 июля.

В среду, 28 июня, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу в группах С и D.

В группе С Англия победила Германию со счетом 2:0, а Чехия уступила Израилю - 0:1.

Победителем группы С стала молодежная команда Англии (9 очков), второе место занял Израиль (4 очка).

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Группу D выиграла молодежная сборная Франции, победившая в 3-м туре с разгромным счетом Швейцарию (4:1). В другой игре этой группы Италия неожиданно проиграла Норвегии (0:1) и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Таким образом, по итогам группового этапа в 1/4 финала молодежного Евро-2023 из групп C и D вышли: Англия, Израиль, Франция и Швейцария.

Ранее в плей-офф также вышли Грузия и Португалия из группы А, а также Испания и Украина из группы В.

Евро-2023 по футболу. 1/4 финала

1 июля

19:00 Грузия - Израиль

22:00 Испания - Швейцария

2 июля

19:00 Англия - Португалия

22:00 Франция - Украина

Согласно турнирной сетке - в 1/2 финала победитель пары Грузия - Израиль встретится с победителем пары Англия - Португалия, а победитель противостояния Франция - Украина сыграет против победителя дуэли Испания - Швейцария.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Три лучшие команды турнира, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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