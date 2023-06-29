В среду, 28 июня, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу в группах С и D.
В группе С Англия победила Германию со счетом 2:0, а Чехия уступила Израилю - 0:1.
Победителем группы С стала молодежная команда Англии (9 очков), второе место занял Израиль (4 очка).
Группу D выиграла молодежная сборная Франции, победившая в 3-м туре с разгромным счетом Швейцарию (4:1). В другой игре этой группы Италия неожиданно проиграла Норвегии (0:1) и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
Таким образом, по итогам группового этапа в 1/4 финала молодежного Евро-2023 из групп C и D вышли: Англия, Израиль, Франция и Швейцария.
Ранее в плей-офф также вышли Грузия и Португалия из группы А, а также Испания и Украина из группы В.
Евро-2023 по футболу. 1/4 финала
1 июля
- 19:00 Грузия - Израиль
- 22:00 Испания - Швейцария
2 июля
- 19:00 Англия - Португалия
- 22:00 Франция - Украина
Согласно турнирной сетке - в 1/2 финала победитель пары Грузия - Израиль встретится с победителем пары Англия - Португалия, а победитель противостояния Франция - Украина сыграет против победителя дуэли Испания - Швейцария.
Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Три лучшие команды турнира, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.