Молодежная сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА на Евро-2023.

В субботу, 24 июня, сборная Украины U21 победила Румынию во втором туре группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу.

После этого поражения румынская команда потеряла шансы пробиться в плей-офф турнира.

По информации PlaySport, Федерация футбола Румынии обратилась в Международную федерацию футбола за комментарием относительно возможного нарушения "сине-желтыми" регламента ФИФА на молодежном Евро-2023.

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Как сообщает румынская пресса, сборная Украины могла нарушить регламент ФИФА, задействовав в матче первого тура против Хорватии (2:0) Анатолия Трубина и Георгия Судакова, которые ранее играли за основую сборную Украины.

Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной может принять участие в игре лишь в том случае, если с последнего матча за главную команду страны прошло не менее 48 часов.

Напомним, игроки "Шахтера" Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли на поле в матче с Хорватией 21 июня, а 19 июня оба игрока выходили на поле в составе национальной сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

Отметим, что главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань на пресс-конференции заявил, что УЕФА была проинформирована об этом заранее письмом от УАФ.

Добавим, что молодежная сборная Украины одержала две победы в двух стартовых матчах группового этапа Евро-2023 и гарантировала себе выход в 1/4 финала турнира.

В заключительном туре группового этапа подопечные Руслана Ротаня сыграют против сборной Испании. Игра состоится 27 июня. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

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