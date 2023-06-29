Сборная Украины U21 узнала своего соперника в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.
Им стала молодежная сборная Франции, занявшая первое место в группе D.
В среду, 28 июня, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Евро-2023 в группе D.
Сборная Франции U21 одержала разгромную победу над Швейцарией со счетом 4:1.
Голами в составе французов отличились Гуири, Баркола, Шерки и Какере.
Обзор матча:
"Ле Бле" выиграли все три матча группового этапа и, набрав 9 баллов, заняли первое место в квартете с Швейцарией, Италией и Норвегией. Второе место заняли швейцарцы с 3 очками. Третья строчка у итальянцев (3 очка). Четвертое место - Норвегия (3 очка).
Напомним, сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня заняла второе место в группе В, уступив испанцам лишь в разнице забитых голов.
В рамках группового этапа молодежного Евро-2023 "сине-желтые" победили Хорватию (2:0), выиграли у Румынии (1:0) и сыграли вничью против Испании (2:2).
Поединок 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 между сборными Франции и Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.