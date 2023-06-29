Сборная Украины U21 сыграет против победителя группы D.

Сборная Украины U21 узнала своего соперника в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.

Им стала молодежная сборная Франции, занявшая первое место в группе D.

В среду, 28 июня, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Евро-2023 в группе D.

Сборная Франции U21 одержала разгромную победу над Швейцарией со счетом 4:1.

Голами в составе французов отличились Гуири, Баркола, Шерки и Какере.

Обзор матча:

"Ле Бле" выиграли все три матча группового этапа и, набрав 9 баллов, заняли первое место в квартете с Швейцарией, Италией и Норвегией. Второе место заняли швейцарцы с 3 очками. Третья строчка у итальянцев (3 очка). Четвертое место - Норвегия (3 очка).

Напомним, сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня заняла второе место в группе В, уступив испанцам лишь в разнице забитых голов.

В рамках группового этапа молодежного Евро-2023 "сине-желтые" победили Хорватию (2:0), выиграли у Румынии (1:0) и сыграли вничью против Испании (2:2).

Поединок 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 между сборными Франции и Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

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