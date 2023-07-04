Подготовку к квалификации Евро-2025 молодежная сборная Украины начнет под руководством нового тренера.

Стало известно имя тренера, который возглавит сборную Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.

Как сообщает официальный сайт УАФ, после завершения молодежного Евро-2023 по футболу сборная Украины получит статус олимпийской и будет готовиться к Играм-2024 под руководством Руслана Ротаня.

Отмечается, что в контракте Ротаня была прописана опция продления соглашения в случае успешного выступления на молодежном первенстве Европы, а именно - получение олимпийской лицензии.

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Добавим, что согласно регламенту Олимпийских игр, участие в турнире могут принимать футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

Кроме того, на сайте Украинской ассоциации футбола сообщается, что подготовку к следующему континентальному первенству (Евро-2025) молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и моложе) начнет под руководством нового тренера. Имя специалиста пока не разглашается.

Напомним, сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня победила в 1/4 финала сборную Франции и вышла в полуфинал турнира. Этот успех позволил "сине-желтым" впервые в истории получить путевку на футбольный турнир Олимпийских игр.

В полуфинале Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится в среду, 5 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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