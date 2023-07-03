Украина победила Францию со счетом 3:1 и сыграет против Испании в полуфинале молодежного первенства Европы.

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины сенсационно разбила Францию в рамках 1/4 финала Евро-2023 по футболу.

Вингер "сине-желтых" Михаил Мудрик прокомментировал победу над "Ле Бле" и выход в полуфинал турнира.

"У нас все классно. Мы играли лучше, чем французы. Мы радуемся, но только сейчас.

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Пас на Судакова? Обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. А теперь он забил пенальти, и я подумал - надо, чтобы еще забил. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Я просто его продаю. Ждать ли Судакова в "Челси"? Было бы очень здорово.

Полуфинал с Испанией? Мы точно еще раз пересмотрим матч группового раунда с Испанией. Это для нас будет как чистый лист, на котором все написано. И от этого определим, как нам лучше будет против них играть", - приводит слова Мудрика Суспильне Спорт.

Отметим, что для Михаила Мудрика это был первый матч на молодежном Евро-2023. Игры группового этапа вингер "Челси" пропустил из-за травмы. В игре против Франции Мудрик был одним из главных героев, он заработал пенальти и отдал голевую передачу.

В полуфинале молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится в среду, 5 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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