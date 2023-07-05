Победу молодежной сборной Испании принесли голы Руиса, Сансета, Бланко, Ороса и Гомеса.

В среду, 5 июля, состоялся поединок 1/2 финала молодежного Евро-2023 по футболу, в котором встречались сборные Испании и Украины.

Игра проходила в Бухаресте на стадионе "Стяуа" и завершилась со счетом 5:1 в пользу испанцев.

Таким образом, молодежная сборная Испании пробилась в финал первенства Европы.

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За сборную Испании голами отличились Руис, Сансет, Бланко, Орос и Гомес. В составе сборной Украины единственный гол забил Артем Бондаренко.

Испания – Украина – 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 23, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 77 - Бондаренко, 13

Испания: Тенас Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда, Бланко (Бернабе, 75), Баэна (Вейга, 75), Сансет (Орос, 58), Родри (Барренечеа, 58), Руис, Серхио Гомес (Рикельме, 80)

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко (Брагару, 61), Бондаренко (Очеретько, 76), Бражко (Желизко, 61), Судаков, Мудрик, Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 61)

Предупреждения: Бланко, 36 – Сыч, 44

Отметим, что в финале молодежного Евро-2023 сборная Испании сыграет против Англии. Накануне англичане в 1/2 финала одержали разгромную победу против Израиля со счетом 3:0. В составе сборной Англии голами отличились Гиббс-Уайт, Палмер и Арчер.

Напомним, молодежный чемпионат Европы-2023 проходит в Румынии и Грузии. Финальный поединок между сборными Испании и Англии состоится в субботу, 8 июля.

Добавим, что по итогам Евро-2023 молодежные сборные Украины, Испании и Израиля обеспечили себе путевки на футбольный турнир Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Для "сине-желтых" это первый в истории выход на футбольный турнир Олимпийских игр.

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