"Сине-желтые" проиграли сборной Испании со счетом 1:5.

В среду, 5 июля, сборная Украины U21 разгромно проиграла Испании в полуфинале молодежного Евро-2023.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал результат поединка. Специалист отметил, что на результате сказалось то, что его подопечным не хватило времени для восстановления перед этой игрой.

"Нужно, пожалуй, поздравить команду Испании с победой. Что касается нас, то я считаю, что ребятам не хватило восстановления. Мы не говорили, не хотели отмазок, но игра через два дня на третий, то, как мы добирались, что мы просидели в какой-то конуре в аэропорту - нас задержали на пять часов, мы потратили полдня, чтобы прибыть в Бухарест. Вы, видимо, видели, что ребята хотели, но ноги не бежали.

Видео дня

Восстановление играет ключевую роль, поэтому действительно это сказалось на результате. Пожалуй, это был не наш день просто.

Ошибки всегда будут. То, что мы не сыграли плотно. Испанцы очень сильная команда, когда у них есть пространство. Мы им дали его. В принципе, все было в наших руках, но надо вернуться к тому, что не было восстановления. Ребята банально не успевали за более свежими игроками", - приводит слова Ротаня Суспильне Спорт.

Напомним, сборная Украины первой вышла вперед в матче против Испании - на 13-й минуте после передачи Мудрика отличился Бондаренко. Однако потом "сине-желтые" пропустили пять голов и вылетели из турнира.

В финале молодежного Евро-2023 сборная Испании сыграет против Англии. Поединок состоится в субботу, 8 июля. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Вас также могут заинтересовать новости: