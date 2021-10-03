Киевляне попытаются сохранить за собой первое место в турнирной таблице.

Третьего октября киевское "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер" в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Команды встретятся на НСК "Олимпийском" в Киеве.

На УНИАН будет доступна видео трансляция поединка Динамо - Шахтер.

Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Начало игры - в 19.30.

"Динамо"

К этой встрече "Динамо" подходит в роли лидера турнирной таблицы - у "бело-синих" 25 очков. "Шахтер" в своем активе имеет 22 зачетных пункта и идет вторым. То есть динамовцы в случае победы увеличат отрыв до шести очков, а это в контексте чемпионской гонки играет существенную роль.

Однако одержать победу подопечным Мирчи Луческу в этом противостоянии будет нелегко. В памяти еще свежо поражение в Суперкубке Украины от "горняков", а в последнем матче киевляне вообще попали под холодный душ и стали жертвами немецкой машины по имени "Бавария" в Лиге чемпионов.

Психологически сейчас коллектив не в лучшем настроении и второе подряд поражение перед паузой на матчи сборных может негативно сказаться на состоянии "Динамо". Поэтому игроки столичного клуба должны сделать все возможное, чтобы не проиграть и не подпустить к себе "Шахтер" в турнирной таблице.

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"Шахтер"

В футболе все очень стремительно меняется. После поражения молдавскому "Шерифу" даже ленивый критиковал "горняков" за скверную игру. Но прошло немножко времени и гнев сменился на милость: все восхищаются тем, как "Шахтер" отобрал очки у "Интера" в Лиге чемпионов. Действительно, это была ничья с привкусом победы, ведь "Шахтер" неожиданно мощно атаковал и поставил миланский гранд в максимально неудобное положение.

Однако вопрос остается открытым: насколько стабильным стал "Шахтер"? Похоже, тренер "горняков" Роберто Де Дзерби с каждым днем все лучше и лучше интегрирует свои идеи в команду, но смогут ли на мажорной ноте дончане уйти на паузу в чемпионате?

Нас ожидает зажигательное дерби. В "Украинском классическом" иначе не бывает. Особой изюминкой может стать вероятный конфликт между Де Дзерби и Луческу. Первый уже намекает на пресс-конференциях, что опытный румын оказывает давление на арбитров. Одним словом, будет точно горячо.

Кто не сыграет?

У "Динамо" игру пропустят Виталий Буяльский, Денис Попов и Артем Беседин. У "Шахтера" в лазарете находятся нападающие Лассина Траоре и Жуниор Мораес.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Цыганков, Вербич

"Шахтер": Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Педриньо, Патрик, Соломон, Марлос

Арбитр

Обслужит поединок 32-летний львовянин Александр Шандор.

Автор: Артем Будрин