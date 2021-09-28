Роберто Де Дзерби прокомментировал результат поединка с миланским "Интером".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями после домашней ничьей с миланским "Интером" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Слова 42-летнего итальянского специалиста приводит Sport.ua.

"Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Сегодня обе команды показали великолепный футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре - случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол", - сказал Де Дзерби.

"Считаю, что "Интер" ментально сильнее, чем мы. Даже когда "Шахтер" долго владел мячом, "Интер" не потерял терпения, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0. На мой взгляд, одно очко для "Шахтера" - это очень престижный результат", - добавил итальянец.

"Кто сказал, что Пятов - герой матча? "Интер", Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова", - отметил Де Дзерби.

"Шахтер" - "Интер": итоги матча

"Шахтер" набрал первое очко в текущем розыгрыше ЛЧ. В первом туре "горняки" проиграли молдавскому "Шерифу".

Для "Интера" это очко также первое, ведь они уступили "Реалу" в первом туре.

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ клубы дважды встречались и оба раза тоже играли со счетом 0:0.

В 3-м туре "Шахтер" 19 октября дома сыграет против мадридского "Реала".

Автор: Артем Будрин