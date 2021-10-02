Хавбек Динамо Виктор Цыганков возглавляет на данный момент гонку бомбардиров УПЛ / фото ФК Динамо Киев
Третьего октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги будет принимать донецкий "Шахтер".
На УНИАН будет доступна видео трансляция поединка Динамо - Шахтер.
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Противостояние принципиальных оппонентов в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "2+2".
Начало игры - в 19.30.
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Динамо - Шахтер: перед матчем
- К этой встрече "Динамо" подходит в роли лидера УПЛ - у киевлян 25 очков. "Шахтер" набрал 22 очка и идет вторым.
- Совсем недавно киевляне и дончане встречались в матче за Суперкубок Украины. Поединок завершился разгромной победой "Шахтера".
- В рамках УПЛ "Шахтер" и "Динамо" провели друг против друга 67 матчей - обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 встреч завершились вничью.
- Обе команды из-за травм не смогут рассчитывать на основных игроков. "Динамо" не поможет Виталий Буяльский, а у "Шахтера" выбыл Лассина Траоре, который травмировался в матче ЛЧ.
- Главным арбитром поединка назначен Александр Шандор из города Львов.