Динамо - Шахтер: где смотреть матч УПЛ

"Горняки" попытаются сравняться по количеству очков с динамовцами.

Третьего октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги будет принимать донецкий "Шахтер". На УНИАН будет доступна видео трансляция поединка Динамо - Шахтер. Динамо - Шахтер: где смотреть матч Противостояние принципиальных оппонентов в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Начало игры - в 19.30. Читайте такжеДинамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ Динамо - Шахтер: перед матчем К этой встрече "Динамо" подходит в роли лидера УПЛ - у киевлян 25 очков. "Шахтер" набрал 22 очка и идет вторым.

Совсем недавно киевляне и дончане встречались в матче за Суперкубок Украины. Поединок завершился разгромной победой "Шахтера".

В рамках УПЛ "Шахтер" и "Динамо" провели друг против друга 67 матчей - обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 встреч завершились вничью.

Обе команды из-за травм не смогут рассчитывать на основных игроков. "Динамо" не поможет Виталий Буяльский, а у "Шахтера" выбыл Лассина Траоре, который травмировался в матче ЛЧ.

Главным арбитром поединка назначен Александр Шандор из города Львов. Автор: Артем Будрин

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