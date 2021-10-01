Гранды украинского футбола встретятся в 10-м туре.

3 октября в Киеве пройдет матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".

На УНИАН будет доступна видео трансляция матча Динамо - Шахтер.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение "горнякам".

На победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 2,44, тогда как на успех "Динамо" - 2,85, Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

На то, что киевляне не проиграют, дается коэффициент 1,55, а на то, что "Шахтер" наберет очки - 1,42.

Динамо - Шахтер: перед матчем

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится на "Олимпийском". Начало встречи - в 19.30.

К этой встрече "Динамо" подходит в роли лидера УПЛ - у киевлян 25 очков. "Шахтер" набрал 22 очка и идет вторым.

Совсем недавно киевляне и дончане встречались в матче за Суперкубок Украины. Поединок завершился разгромной победой "Шахтера".

В рамках УПЛ "Шахтер" и "Динамо" провели друг против друга 67 матчей - обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 встреч завершились вничью.

Обе команды из-за травм не смогут рассчитывать на основных игроков. "Динамо" не поможет Виталий Буяльский, а у "Шахтера" выбыл Лассина Траоре, который травмировался в матче ЛЧ.

Главным арбитром матча назначен Александр Шандор из Львова.

Автор: Антон Дударь