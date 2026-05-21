После Евро-2028 сборные по футболу ждет революция

В УЕФА утвердили новую систему Лиги наций и отборочных матчей Евро.

УЕФА официально утвердила новый формат проведения Лиги наций и отборочных матчей чемпионата Европы. Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации в Стамбуле.

Изменения вступят в силу после Евро-2028 и существенно повлияют на структуру международных турниров для сборных.

Начиная с сезона-2028/29, турнир откажется от нынешней системы с четырьмя лигами. Новый формат предусматривает три дивизиона по 18 сборных, три группы по шесть команд в каждой лиге, шесть матчей для каждой сборной против шести разных соперников.

Поскольку в состав УЕФА входят 55 национальных команд, в третьем дивизионе будут выступать 19 сборных. Из-за этого одна из групп будет иметь семь участников.

При этом четвертьфиналы останутся, финал четырех команд не изменится, стыковые матчи за повышение и понижение в классе также сохранят.

Новый формат отбора на Евро

Серьезные изменения коснутся и квалификации чемпионата Европы.

УЕФА вводит систему из двух уровней: Лига 1 и Лига 2.

В Лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных – команды из первого и второго дивизионов Лиги наций. Остальные команды попадут в Лигу 2.

В Лиге 1 создадут три группы по 12 команд, каждая сборная проведет шесть матчей против шести разных соперников.

В Лиге 2 будет три группы по шесть команд, одна группа потенциально может состоять из семи сборных.

Победители групп Лиги 1 напрямую выйдут на Евро, а остальные путевки будут разыграны в плей-офф с участием команд из Лиги 2.

Хозяева Евро тоже будут играть в отборе

Отдельно в УЕФА уточнили, что сборные стран-хозяек чемпионата Европы будут участвовать в квалификации, даже несмотря на гарантированное место в финальной части турнира.

Что это означает для Украины

Для сборной Украины по футболу новый формат означает еще большую привязку результатов Лиги наций к отбору на Евро. Фактически успешное выступление в Лиге наций станет ключом к более благоприятной квалификации на континентальное первенство.

