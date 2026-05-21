После Евро-2028 сборные по футболу ждет революция

УЕФА официально утвердила новый формат проведения Лиги наций и отборочных матчей чемпионата Европы. Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации в Стамбуле.
Изменения вступят в силу после Евро-2028 и существенно повлияют на структуру международных турниров для сборных.
Начиная с сезона-2028/29, турнир откажется от нынешней системы с четырьмя лигами. Новый формат предусматривает три дивизиона по 18 сборных, три группы по шесть команд в каждой лиге, шесть матчей для каждой сборной против шести разных соперников.
Поскольку в состав УЕФА входят 55 национальных команд, в третьем дивизионе будут выступать 19 сборных. Из-за этого одна из групп будет иметь семь участников.
При этом четвертьфиналы останутся, финал четырех команд не изменится, стыковые матчи за повышение и понижение в классе также сохранят.
Новый формат отбора на Евро
Серьезные изменения коснутся и квалификации чемпионата Европы.
УЕФА вводит систему из двух уровней: Лига 1 и Лига 2.
В Лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных – команды из первого и второго дивизионов Лиги наций. Остальные команды попадут в Лигу 2.
В Лиге 1 создадут три группы по 12 команд, каждая сборная проведет шесть матчей против шести разных соперников.
В Лиге 2 будет три группы по шесть команд, одна группа потенциально может состоять из семи сборных.
Победители групп Лиги 1 напрямую выйдут на Евро, а остальные путевки будут разыграны в плей-офф с участием команд из Лиги 2.
Хозяева Евро тоже будут играть в отборе
Отдельно в УЕФА уточнили, что сборные стран-хозяек чемпионата Европы будут участвовать в квалификации, даже несмотря на гарантированное место в финальной части турнира.
Что это означает для Украины
Для сборной Украины по футболу новый формат означает еще большую привязку результатов Лиги наций к отбору на Евро. Фактически успешное выступление в Лиге наций станет ключом к более благоприятной квалификации на континентальное первенство.
