В чемпионат РФ собираются добавить футбольный клуб из оккупированного Луганска, - СМИ

Это является нарушением требования Европейского футбольного союза (УЕФА).

Российский футбольный союз (РФС) собирается включить "луганскую "Зарю" в состав участников второй лиги чемпионата РФ, что будет нарушением требования Европейского футбольного союза (УЕФА), сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Приводятся данные, что футбольный клуб уже подал все соответствующие документы и ожидает аттестации. Вероятно, базироваться он будет в оккупированном Луганске, а домашние матчи будут проводиться на "Новоколор-Арене" в Абрамовке Ростовской области.

Добавляется, что в настоящее время якобы продолжается процесс формирования состава, основу которого составят луганские футболисты. Не исключено, что будут приглашены игроки и из других регионов. Таким образом, у футбольного клуба "Заря" будет вторая команда.

Стоит отметить, что Россия уже пыталась включить в состав национального чемпионата команды из аннексированного Крыма. В 2014 году ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге, но тогда УЕФА потребовала от РФС исключить их из своего состава, поскольку не признала Крым территорией России.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Газаев, который является гражданином России, призвал россиян ехать воевать в Украину. Он заявил, что "в истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своей родины". Газаев добавил, что это должен сделать каждый гражданин, что и называется "патриотизмом".

Также мы писали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийский баннер с надписью: "Russia is a terrorist state" ("Россия – террористическое государство"). Дисциплинарная комиссия организации постановила "наложить штраф в размере 15 000 евро за этот случай. Кроме того, Украинская ассоциация футбола получила штрафы в размере 9 000 евро за использование болельщиками пиротехники и 10 000 евро за вторжение на игровое поле.

