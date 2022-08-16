Первый матч против "Бенфики" киевское "Динамо" сыграет в Польше.

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч против португальской "Бенфики" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено сыграют в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит поединок 41-летний немецкий рефери Феликс Цвайер. На линиях ему помогут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Четвертый рефери - Свен Яблонски. Главный арбитр VAR - Бастиан Данкерт.

Динамо - Бенфика: прогноз букмекеров на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" проделало сложный путь, чтобы оказаться на этой стадии. "Бело-синие" одолели на предідущих стадиях "Фенербахче" и "Штурм". "Бенфика" стартовала в этом сезоне Лиги чемпионов с третьего раунда квалификации, в котором выбила из розыгрыша датский "Митьюлланд" (победы - 4:1, 3:1).

Главная проблема "Динамо" - отсутствие нужного количества игровой практики. Чемпионат Украины еще не начался, поэтому у киевлян игровая практика только через игры Лиги чемпионов.

В этом плане у лиссабонцев преимущество. В отличие от Украины, чемпионат Португалии набирает обороты. "Орлы" успели сыграть два матча во внутреннем первенстве. В первом туре подопечные Шмидта победили "Ароуку" (4:0), а в накануне встерчи с "Динамо" минимально выиграли у "Касса Пиа" (1:0).

Статистика личных встреч также не на стороне "Динамо". В шести предыдущих матчах "бело-синие" только раз победили, при одной ничьей и четырех поражениях.

Самое свежее противостояние команд было в прошлом году. Команды играли между собой в группе Лиги чемпионов. "Динамо" смогло взять одно очко из шести возможных.

Динамо - Бенфика: трансляция

Официальным транслятором Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине является MEGOGO. Именно на этой платформе и состоится показ матча "Динамо" – "Бенфика" 17 августа.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" начало свой путь в этом сезоне Лиги чемпионов со второго раунда квалификации, где соперником "бело-синих" был "Фенербахче". Первый матч команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в овертайме (2:1).

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" в двухматчевом противостоянии одолело австрийский "Штурм". Номинально домашний матч подопечные Луческу выиграли со счетом 1:0, а в ответной игре в Австрии потерпели поражение в основное время (0:1), но сумели переломить ход событий в овертайме и выиграли матч со счетом 2:1.

Победитель противостояния "Динамо" - "Бенфика" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в Лигу Европы.

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