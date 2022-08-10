Голы Вивчаренко и Цыганкова принесли победу подопечным Мирчи Луческу.

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" сыграло ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма". Поединок завершился победой украинской команды в экстра-тайме.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте матча. С передачи Александера Прасса отличился Расмус Хойлунд. Этот мяч стал единственным в основное время встречи.

В экстра-тайме на 97-й минуте игры после шикарной передачи Виктора Циганкова голом в ворота "Штурма" отличился Констянтин Вивчаренко, сравняв счет в поединке.

На 105-й минуте игры "Штурм" остался в меньшинстве. За грубый фол против Андриевского желтую карточку получил Саркария, которая стала для него второй в этой игре.

На 111-й минуте поединка гол Виктора Цыганкова вывел киевское "Динамо" вперед. Лидер "бело-синих" отличился с передачи Виталия Буяльского.

"Штурм" - "Динамо" - 1:2

Голы: Хойлунд, 27 - Вивчаренко, 97, Цыганков, 111

Видео голов:

Первый матч "Динамо" против "Штурма" состоялся неделю назад. Номинально домашний поединок "бело-синие" играли в польском городе Лодзь и одержали победу со счетом 1:0.

Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд выходит киевское "Динамо".

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов за путевку в групповой этап "Динамо" сразится с португальской "Бенфикой", которая по сумме двух игр одолела датский "Митьюлланд" (4:1, 3:1). Австрийский "Штурм", в свою очередь, продолжит выступления в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, во втором отборочном раунде Лиги чемпионов подопченые Мирчи Луческу противостояли турецкому "Фенербахче". Первый матч "бело-синие" играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

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