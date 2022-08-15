"Бенфика" является фаворитом в противостоянии с "Динамо".

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч против португальской "Бенфики" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено сыграют в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит поединок 41-летний немецкий рефери Феликс Цвайер. На линиях ему помогут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Четвертый рефери - Свен Яблонски. Главный арбитр VAR - Бастиан Данкерт.

Аналитики уже начали принимать ставки на игру. Они уверены в том, что португальский клуб имеет значительно больше шансов на успех.

Динамо - Бенфика: прогноз

На победу команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 4,80, в то время как триумф "Бенфики" оценили в 1,74.

На ничью в поединке "Динамо" - "Бенфика" коэффициент составляет 3,70.

Также сейчас выше оцениваются шансы лиссабонской команды на выход в групповой этап Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. Так, коэффициент на проход "Динамо" составляет 3,80, а успех португальцев по итогам двух матчей оценен коэффициентом 1,27.

Напомним, "Динамо" начало свой путь в этом сезоне Лиги чемпионов со второго раунда квалификации, где соперником "бело-синих" был "Фенербахче". Первый матч команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в овертайме (2:1).

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" в двухматчевом противостоянии одолело австрийский "Штурм". Номинально домашний матч подопечные Луческу выиграли со счетом 1:0, а в ответной игре в Австрии потерпели поражение в основное время (0:1), но сумели переломить ход событий в овертайме и выиграли матч со счетом 2:1.

Победитель противостояния "Динамо" - "Бенфика" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в Лигу Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: