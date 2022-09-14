Команда Мирчи Луческу попробует взять свои первые очки в новом сезоне Лиги Европы.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграет против кипрского клуба АЕК.

Это будет номинально домашний матч для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Динамо" - АЕК пройдет в Кракове на стадионе МКС Краковия.

Динамо - АЕК Ларнака: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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Обслужит встречу датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Четвертый арбитр - Санди Путрос.

Динамо - АЕК Ларнака: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и кипрским клубом АЕК Ларнака можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" начинало этот сезон в Лиге чемпионов. Во втором раунде квалификации ЛЧ "бело-синие" одолели по сумме двух матчей "Фенербахче". Первый матч команды сыграли в Польше вничью (0:0), а в Турции победу в овертайме одержали киевляне (2:1). В третьем раунде "Динамо" разобралось с австрийским "Штурмом" (1:0, 2:1).

Пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов "Динамо" все же не удалось. Команда Мирчи Луческу проиграла по сумме двух матчей в раунде плей-офф квалификации португальской "Бенфике" (0:2, 0:3).

В первом туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" на выезде уступило турецкому "Фенербахче" (1:2). С поражения начал групповой турнир ЛЕ и кипрский клуб. АЕК на своем поле уступил французскому "Ренну" (1:2).

"Динамо" и АЕК Ларнака ранее не встречались ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Однако в этом сезоне АЕК пересекался с другим украинским клубом - "Днепром-1". В квалификации Лиги Европы киприоты дважды победили команду Александра Кучера (2:1, 3:0).

Добавим, что в параллельном матче этой группы французский "Ренн" на своем поле примет турецкий "Фенербахче".

После первого тура в группе В лидируют "Ренн" и "Фенербахче" - по три очка.

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