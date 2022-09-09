В четверг, 8 сентября, состоялись матчи первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.
Главной сенсацией игрового дня стало фиаско "Ромы" в матче против "Лудогорца". Игра завершилась со счетом 2:1. Также довольно неожиданным стало поражение "Манчестер Юнайтед" на своем поле против "Реала Сосьедад". Даже дебют Криштиану Роналду в Лиге Европы не помог "красным" дьяволам" взять хотя бы очко.
Среди других результатов также отметим победу "Арсенала" швейцарским "Цюрихом". Украинский защитник Александр Зинченко принимал участие в этом матче и помог своей команде взять три очка.
Лига Европы. 1-й тур. Все результаты
Группа А
ПСВ (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Новрегия) - 1:1
"Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) - 1:2
Группа B
АЕК Ларнака (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2
"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" Киев (Украина) - 2:1
Группа C
"Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия) - 2:1
"ХИК" (Швеция) - "Бетис" (Испания) - 0:2
Группа D
"Унион Берлин" (Германия) - "Рояль Унион" (Бельгия) - 0:1
"Мальме" (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 0:2
Группа E
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:1
"Омония" (Кипр) - "Шериф" (Молдова) - 0:3
Группа F
"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 4:2
"Штурм" (Австрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 1:0
Группа G
"Нант" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1
"Фрайбург" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1
Группа H
"Ференцварош" (Венгрия) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:2
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Монако" (Франция) - 0:1
Видео всех голов 1-го тура Лиги Европы:
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт", выигравший этот трофей во второй раз в истории.
Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении российских команд от участия в этом розыгрыше Лиги Европы.