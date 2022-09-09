Состоялись матчи первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 8 сентября, состоялись матчи первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.

Главной сенсацией игрового дня стало фиаско "Ромы" в матче против "Лудогорца". Игра завершилась со счетом 2:1. Также довольно неожиданным стало поражение "Манчестер Юнайтед" на своем поле против "Реала Сосьедад". Даже дебют Криштиану Роналду в Лиге Европы не помог "красным" дьяволам" взять хотя бы очко.

Среди других результатов также отметим победу "Арсенала" швейцарским "Цюрихом". Украинский защитник Александр Зинченко принимал участие в этом матче и помог своей команде взять три очка.

Видео дня

Лига Европы. 1-й тур. Все результаты

Группа А

ПСВ (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Новрегия) - 1:1

"Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

Группа B

АЕК Ларнака (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" Киев (Украина) - 2:1

Группа C

"Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия) - 2:1

"ХИК" (Швеция) - "Бетис" (Испания) - 0:2

Группа D

"Унион Берлин" (Германия) - "Рояль Унион" (Бельгия) - 0:1

"Мальме" (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 0:2

Группа E

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:1

"Омония" (Кипр) - "Шериф" (Молдова) - 0:3

Группа F

"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 4:2

"Штурм" (Австрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 1:0

Группа G

"Нант" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1

"Фрайбург" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

Группа H

"Ференцварош" (Венгрия) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:2

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Монако" (Франция) - 0:1

Видео всех голов 1-го тура Лиги Европы:

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт", выигравший этот трофей во второй раз в истории.

Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении российских команд от участия в этом розыгрыше Лиги Европы.

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