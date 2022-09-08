Киевляне начали с поражения еврокубковую осень.

В четверг, 8 сентября, киевское "Динамо" сыграло первый поединок группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Матч прошел в Стамбуле и завершился победой хозяев - 2:1.

На гол Энрике динамовцы ответили точным ударом Виктора Цыганкова. Но в компенсированное арбитром время, на 90+2 минуте, Миши Бачуай забил победный гол для турецкого гранда.

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Добавим, что на 68-й минуте Николай Шапаренко получил тяжелую травму. Его вынесли с поля на носилках. Вместо него вышел Владимир Шепелев.

Фенербахче – Динамо – 2:1

Голы: Густаво Энрике (35), Бачуай (92) – Цыганков (64)

Фенербахче: Алтай Баяндыр, Кадыоглу, Густаво Энрике, Салаи, Луан Перес, Росси (Кахведжи, 69), Виллиан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Алиоски (Линкольн, 83), Жоау Педро (Бачуай, 69), Кинг (Валенсия, 69)

Динамо: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзера, Кабаев, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук, Цыганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльский

15 сентября "Динамо" проведет матч 2-го тура Лиги Европы против АЕК Ларнака (Кипр), а "Фенербахче" поедет в гости к французскому "Ренну".

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