Николай Шапаренко рискует больше не сыграть в этом году.

В четверг, 8 сентября, в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы "Динамо" в гостях проиграло "Фенербахче".

Один из лидеров киевского клуба Николай Шапаренко получил серьезную травму в этой игре и вынужден был досрочно покинуть поле.

23-летний футболист "бело-синих" и сборной Украины травмировался на 67-й минуте матча, когда пытался отобрать мяч у соперника.

Видео дня

Как сообщает официальный сайт "Динамо", у Шапаренко разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство.

По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Кроме того, на сайте "Динамо" также сообщили, что в игре с "Фенербахче" травму коленного сустава получил голкипер "бело-синих" Георгий Бущан.

Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча. По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.

Напомним, в рамках 1-го тура Лиги Европы "Динамо" уступило "Фенербахче" со счетом 1:2. Гол в составе "бело-синих" забил Виктор Цыганков.

В другом матче этой группы французский "Ренн" на выезде одержал победу над кипрским клубом АЕК Ларнака (2:1).

Вас также могут заинтересовать новости: