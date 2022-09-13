"Динамо" примет кипрский АЕК в польском городе Краков.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграет против кипрского клуба АЕК.

Это будет номинально домашний матч для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Динамо" - АЕК пройдет в Кракове на стадионе МКС Краковия.

Обслужит встречу датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Четвертый арбитр - Санди Путрос.

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В первом туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" на выезде уступило турецкому "Фенербахче" (1:2). С поражения начал групповой турнир ЛЕ и кипрский клуб. АЕК на своем поле уступил французскому "Ренну" (1:2).

Перед матчем с АЕКом в рамках чемпионата УПЛ "Динамо" одержало победу над ФК "Льовов" со счетом 1:0. Это первая победа "бело-синих" после пяти поражений подряд.

АЕК перед игрой с "Динамо" также одержал победу на внутренней арене. Команда из города Ларнака на своем поле обыграла "Неа Саламина" (1:0).

Добавим, что в квалификации Лиги Европы АЕК встречался с другим представителем Украины - "Днепром-1". Киприоты одержали победы в обоих матчах (2:1, 3:0).

Динамо - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка команду Мирчи Луческу. На победу "Динамо" аналитики дают коэффициент 1,70, ничья оценивается коэффициентом 3,70, а победа гостей - 5,10.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Коэффициент на данный исход - 6,90.

Добавим, что в параллельном матче этой группы французский "Ренн" на своем поле примет турецкий "Фенербахче".

После первого тура в группе В лидируют "Ренн" и "Фенербахче" - по три очка.

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