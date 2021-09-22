Мирча Луческу попытается завоевать свой 9-й Суперкубок Украины в карьере.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют между собой Суперкубок Украины 22 сентября на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

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Начало встречи - в 21.00.

"Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

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"Шахтер"

"Горняки" начали сезон с новым тренером. Пока команда в процессе адаптации - игроки должны привыкнуть к философии Роберто Де Дзерби. Поражение в Лиге чемпионов молдавскому клубу могло психологически надломить коллектив, но дончане проявили стрессоустойчивость и в следующей игре 5 раз забили в ворота соперника.

Да, сейчас ходят слухи относительно того, компетентен ли тренер в донецкого "Шахтера" и случайно ли, не "съест" ли его опытный Мирча Луческу на дистанции всего сезона УПЛ. Впрочем, легенда клуба Андрей Пятов уверял, что Де Дзерби невероятно сильный тактик. Поэтому для него есть реальная возможность в матче за Суперкубок выиграть свой первый трофей в карьере. А также потенциальная победа может психологически улучшить состояние команды, которая сейчас находится в небольшой эмоциональной яме.

У "Шахтера" 8 побед в Суперкубке Украины при 8 поражениях.

"Динамо"

"Бело-синие" в текущем сезоне УПЛ лишь однажды потеряли очки. Это была игра с "Ингульцом" (1:1). В Лиге чемпионов киевляне бодро стартовали, почти обыграв лиссабонскую "Бенфику", но нулевая ничья дома тоже неплохо.

Мирча Луческу уже 8 раз побеждал в Суперкубке Украины. Более того, у него есть опыт побеждать в Суперкубке УЕФА с турецким "Галатасараем" (в 2000 году) и в Суперкубках Румынии и России. То есть в одноматчевых противостояниях Мирча чувствует себя очень комфортно.

Для румынского специалиста эта игра будет особенной. Он дважды с "Динамо" уже побеждал "Шахтер" в личных встречах, а потому сделать это в очередной раз вопрос принципа для Луческу, который еще не забыл, как "горняки" отказались от его услуг.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд. Всего на счету "бело-синих" 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях.

Кто не сыграет?

У "Шахтера" в лазарете продолжают находиться Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес, Фернанду и Дентиньо. Анатолий Трубин восстановился от травмы, но играть, по словам тренера, еще не будет.

В "Динамо" под вопросом участие Николая Шапаренко, который получил микротравму. Как и раньше продолжают восстанавливаться от тяжелых повреждений Денис Попов и Артем Беседин. Также еще не готов играть Эрик Рамирес, который только оправился от коронавируса.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Траоре

"Динамо": Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Де Пена, Шкурин

Арбитр

Судить встречу будет арбитр Андрей Коваленко.

Автор: Артем Будрин