"Горняки" разгромили мариупольцев, которые не смогли собрать полную заявку на матч.

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Шахтер" играл с "Мариуполем". Матч прошел в Ковалевке.

Уже в первые 20 минут "горняки" забили дважды - сперва Даниил Сикан воспользовался отскоком и направил мяч в сетку, а затем Михаил Мудрик замкнул прострел с правого фланга, забив дебютный мяч за "Шахтер".

После перерыва "Шахтер" довел счет до разгромного - Тете забил головой третий гол дончан, а затем свой первый дубль в футболке "горняков" оформил Георгий Судаков.

Три голевые передачи у "Шахтера" отдал Ефим Конопля.

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Напомним, что у "Мариуполя" в этом матче не могли играть все футболисты, арендованные у "Шахтера". В итоге приазовцы даже не смогли собрать полную заявку на матч.

"Шахтер" набрал 19 очков и сравнялся с "Динамо", которое свой матч тура еще не провело. "Мариуполь" (4 очка) идет предпоследним.

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

"Мариуполь": Кудрик, Петерман (Филонов, 67), Микицей, Царюк (Поталов, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Плакса, Клименко (Савин, 46), Козицкий, Кошкош, Недеш, Махиня

"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Алан Патрик (Судаков, 59), Бондаренко, Степаненко (Маркос Антонио, 59), Тете, Мудрик (Соломон, 63), Сикан

Предупреждение: Микицей, 90

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Автор: Антон Дударь