Ветеран донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился впечатлениями от работы под руководством нового тренера дончан Роберто Де Дзерби.

37-летний вратарь, который недавно пролонгировал соглашение с "горняками", дал интервью для You-Tube-канала BurBuzz.

"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: "Я в шоке! Не думал, что вы за месяц так легко воспримете то, что я хочу". Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он - футбольный маньяк, в хорошем смысле", - отметил Пятов.