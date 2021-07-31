Ветеран донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился впечатлениями от работы под руководством нового тренера дончан Роберто Де Дзерби.
37-летний вратарь, который недавно пролонгировал соглашение с "горняками", дал интервью для You-Tube-канала BurBuzz.
"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: "Я в шоке! Не думал, что вы за месяц так легко воспримете то, что я хочу". Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он - футбольный маньяк, в хорошем смысле", - отметил Пятов.
Напомним, что один из старожилов "Шахтера" сравнил работу нового тренера с предшественником.
Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер": главное
- "Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби 25 мая. Итальянский специалист подписал контракт на два года.
- На посту главного тренера "горняков" итальянец сменил Луиша Каштру.
- Де Дзерби стал 34-м тренером в истории "Шахтера" и вторым итальянцем после Невио Скалы.
- Ранее Де Дзерби тренировал итальянские "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло". В Серии А он приводил команду к одиннадцатому, восьмому и еще раз восьмому местам. В мае Де Дзерби покинул "Сассуоло" - его контракт подошел к завершению.
- В "Шахтере" ранее рассказали, как вели переговоры с новым тренером.