Бразильский нападающий "горняков" Дентиньо прокомментировал сборы с новым тренером.

Один из легионеров "Шахтера" Дентиньо поделился нововведениями, которые коснулись донецкого клуба в каденцию новоиспеченного наставника "горняков" Роберто Де Дзерби.

32-летний бразилец защищает цвета "Шахтера" с 2011 года и для сайта клуба он оценил проделанную работу на сборах и эффективность команды в контрольных матчах.

- Насколько ты доволен сборами в Австрии?

- Я очень счастлив. Работали хорошо и интенсивно. Думаю, этот период даст много чего коллективу. Верю, что мы проведем отличный сезон и выиграем все возможные титулы - "Шахтер" этого заслуживает. Итак, сборы прошли великолепно!

- Что изменилось с приходом нового тренерского штаба?

- Стиль игры несколько изменился, мы очень радуемся нововведениям. Занятия проходили довольно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был спокойнее, а новый наставник энергичнее, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильные, команда хорошо готова!

- В течение 18 дней сборов команда имела только один выходной. Каково сейчас физическое и психологическое состояние?

- Все хорошо. Тренировки были сильными и интенсивными, однако нам нравилось. Устали, однако это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы "Шахтер" выиграл то, что заслуживает.

- В спарринге с "Шальке" победить не удалось. Победа важна или акцент был не на результате, а на взаимодействии команды?

- Мне кажется, на сборах результат - это последнее. Важно, что команда достойно проявила себя на поле и продемонстрировала то, что просил тренер. Победы должны наступить сейчас в чемпионате и еврокубковых матчах.

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"Шахтер": подготовка к сезону

"Шахтер" отправился на первый сбор в Австрию 22 июня. За этот период "горняки" успели проиграть вице-чемпиону Польши, еле обыграть мюнхенский клуб и разгромить австрийскую команду.

Старт сезона у "Шахтера" намечен на 24 июля - в этот день команда проведет первый матч нового сезона УПЛ против "Ингульца".

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Автор: Артем Будрин