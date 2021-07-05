Донецкий клуб продолжает адаптироваться к требованиям нового тренера.

5-го июля донецкий "Шахтер" провел спарринг с мюнхенским "Тюркгюджю". Это был третий контрольный матч для "горняков" на сборах в Австрии.

"Тюркгюджю" выступает в Третьей немецкой Бундеслиге и базируется в турецкой общине Мюнхена. Клуб был основан в 2009 году.

На этот раз дончане смогли победить. В раздевалку гол забил Манор Соломон, реализовавший пенальти. За 10 минут до конца игры мюнхенцы восстановили паритет, но 20-летний Михаил Мудрик вырвал победу для своей команды. Юный талант забил свой первый гол на этих сборах.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби уже успел потерпеть первое поражение во главе "Шахтера", а потому эта победа должна улучшить настроение в коллективе.

"Шахтер" - "Тюркгюджю" - 2:1

Голы: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 - Слишкович, 81

"Шахтер": Трубин, Сиприано, Бондаренко, Мампасси, Конопля, Маркос Антонио, Танковский, Соломон (Мудрик, 46), Судаков, Очеретько, Дентиньо

"Шахтер" (62+ мин): Трубин, Корниенко, Бондаренко, Марлон, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Мудрик, Педриньо, Тете, Сикан

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"Шахтер": подготовка к сезону

"Шахтер" отправился на сбор в Австрию 22 июня. Он продлится до 10 июля.

У "горняков" также запланирован спарринг против "Шальке" (9 июля).

Старт сезона у "Шахтера" намечен на 25 июля - в этот день команда проведет матч за Суперкубок Украины против "Динамо", если УАФ не решит перенести эту игру на сентябрь.

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Автор: Артем Будрин