Случилось первое поражение "горняков" под руководством Роберто Де Дзерби.

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч на сборе в Австрии.

"Горняки" с минимальным счетом проиграли вице-чемпиону Польши "Ракуву".

Для "Шахтера" это был второй поединок под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Напомним, что в первой встрече дончане разгромили австрийскую команду.

"Шахтер" - "Ракув" - 1:2

Голы: Соломон, 81 - Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)

"Шахтер": Шевченко, Корниенко, Марлон, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Мудрик (Соломон, 46), Педриньо, Тете, Траоре

"Шахтер" (65+ мин.): Шевченко, Сиприано, Витао, Мампасси, Конопля, Бондаренко, Маркос Антонио, Соломон, Танковский, Очеретько, Дентиньо

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"Шахтер": подготовка к сезону

"Шахтер" отправился на сбор в Австрию 22 июня. Он продлится до 10 июля.

У "горняков" также запланированы спарринги против команд "Тюркгюджю" (5 июля) и "Шальке" (9 июля).

Старт сезона у "Шахтера" намечен на 25 июля - в этот день команда проведет матч за Суперкубок Украины против "Динамо".

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Автор: Артем Будрин