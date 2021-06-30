"Горняки" без проблем разобрались с австрийским клубом.

Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный матч на сборе в Австрии.

"Горняки", которые пока готовятся к сезону без игроков сборной, разгромили местный клуб "Санкт-Йохан" со счетом 5:0.

Для "Шахтера" это был первый поединок под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

Также отметим, что дебютный гол за "Шахтер" забил Лассина Траоре.

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"Шахтер" - "Санкт-Йохан" (Австрия) - 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 23, Дентиньо, 71

"Шахтер" (1-й тайм): Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре

"Шахтер" (2-й тайм): Гриценко, Конопля, Мампасси, Хочолава, Сиприано, Танковский, Маркос Антонио, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентиньо

"Шахтер": подготовка к сезону

"Шахтер" отправился на сбор в Австрии 22 июня. Он продлится до 10 июля.

У "горняков" также запланированы спарринги против команд "Ракува" (4 июля), "Тюркгюджю" (5 июля) и "Шальке" (9 июля).

Старт сезона у "Шахтера" намечен на 25 июля - в этот день команда проведет матч за Суперкубок Украины против "Динамо".

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Автор: Антон Дударь