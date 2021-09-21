Киевляне попытаются защитить статус обладателя Суперкубка Украины.

22 сентября на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины. Трофей разыграют между собой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Противостояние заклятых соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет сервис "OLL TV!".

Начало матча - в 21.00.

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Шахтер - Динамо: перед матчем

Изначально матч за Суперкубок должен был пройти 24 июля, но был перенесен на 22 сентября по инициативе клубов.

"Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.

Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.

В этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" друг против друга еще не играли, а в прошлом команды обменялись победами в УПЛ (3:0 в пользу "Шахтера" и 1:0 в пользу "Динамо"), а в Суперкубке "Динамо" победило со счетом 3:1.

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Он еще не работал на дуэлях "Шахтера" и "Динамо".

Автор: Артем Будрин