22 сентября в Киеве пройдет матч за Суперкубок Украины. "Шахтер" и "Динамо" встретятся на "Олимпийском".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Начало встречи - в 21.00.
"Динамо" сразится за трофей как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" - на правах серебряного призера УПЛ.
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров
Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Для него это дебютная работа на матче "Шахтера" и "Динамо".
Суперкубок Украины-2021
Шахтер - Динамо
Онлайн-трансляция матча
Мирча Луческу выигрывал Суперкубок уже восемь раз - он самый титулованный тренер по количеству побед в матчах за этот трофей.
В прошлом году в матче за Суперкубок "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1.
"Динамо" выигрывало Суперкубок Украины три раза подряд. Всего у киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений. Кроме "Динамо" и "Шахтера", этот трофей не выигрывал никто.
Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу сыграют друг против друга впервые.
Матч за Суперкубок изначально по традиции должен был пройти в самом начале сезона - еще 24 июля, но был перенесен на 22 сентября