Гранды украинского футбола вновь встречаются в поединке за трофей.

22 сентября в Киеве пройдет матч за Суперкубок Украины. "Шахтер" и "Динамо" встретятся на "Олимпийском".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.00.

"Динамо" сразится за трофей как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" - на правах серебряного призера УПЛ.

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Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко. Для него это дебютная работа на матче "Шахтера" и "Динамо".

Суперкубок Украины-2021

Шахтер - Динамо

Онлайн-трансляция матча

Мирча Луческу выигрывал Суперкубок уже восемь раз - он самый титулованный тренер по количеству побед в матчах за этот трофей.

В прошлом году в матче за Суперкубок "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1.

"Динамо" выигрывало Суперкубок Украины три раза подряд. Всего у киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений. Кроме "Динамо" и "Шахтера", этот трофей не выигрывал никто.

Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу сыграют друг против друга впервые.

Матч за Суперкубок изначально по традиции должен был пройти в самом начале сезона - еще 24 июля, но был перенесен на 22 сентября

Автор: Артем Будрин