Команда Андрея Шевченко во втором туре сыграет против главного аутсайдера группы.

17 июня на "Арене Националь" в Бухаресте начнется второй тур группового этапа Евро-2020 для квартета С. Сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Украина - Северная Македония: где смотреть матч Евро-2020

Начало встречи - в 16.00.

Обе команды первую игру на этом турнире проиграли.

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Сборная Украины

"Желто-синие" рискуют на третьем Евро подряд провести второй тур под ливень. По крайней мере такую информацию озвучил Шевченко на пресс-конференции. И если в 2012 году во втором туре было не стыдно уступить со счетом 2:0 Франции, то уже в 2016 году с таким же счетом проигрыш Северной Ирландии стал позором. Сейчас в соперниках Северная Македония, которую при всем уважении, необходимо побеждать безо всяких "но".

Да и к тому же матч в Амстердаме против Нидерландов обнадеживающий, разве не так? Андрей Ярмоленко, похоже, поймал азарт и после неудачного сезона за "Вест Хэм" готов взять на себя роль лидера "желто-синих". Руслан Малиновский и Александр Зинченко хоть и натерпелись проблем от центра поля Нидерландов, но их индивидуальный уровень оставляет надежду на то, что они смогут сломать оборону македонцев.

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Сейчас же сборная Украины является вторым фаворитом на выход в плей-офф из группы С у букмекеров после Нидерландов. Поэтому болельщики имеют полное право быть в предвкушении второй победы украинцев за всю историю чемпионатов Европы.

Сборная Северной Македонии

Подробное описание нашего соперника можно прочитать по этой ссылке. Да, македонцы имеют статус андердога. Но с другой стороны психологически им легче всего, поскольку за поражение их упрекать никто не будет. А значит эта скромная команда может доставить неудобства любому. В конце концов, на Евро "проходные" команды не попали априори.

Поэтому недооценка соперника может сыграть злую шутку, особенно когда против тебя организованная команда, которая готова терпеть, защищаться и упорно ждать своего шанса в контратаке. Македонцы овладели тактическую схему 5-3-2 и готовы устроить ожесточенную схватку любому.

Македония в марте во время отбора к ЧМ-2022 разгромила Лихтенштейн 5:0, а также минимально уступила Румынии со счетом 3:2. А теперь внимание: 31 марта 2021 года Северная Македония обыграла Германию со счетом 2:1. Поэтому ни о какой недооценке не может идти даже речь.

Кто не сыграет?

Еще до начала Евро-2020 было известно, что Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Виктор Коваленко не помощники сборной Украины из-за травм.

После матча с Нидерландами лазарет пополнил еще и вингер Александр Зубков. Зато Виктор Цыганков оправился после повреждения и готов помочь партнерам.

У Северной Македонии кадровых потерь нет.

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Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски, Николов, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев, Трайковски

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Северной Македонии Игорь Ангеловски:

"Мы должны действовать на полную мощность, ведь мы выступаем на Евро. Только так мы сможем достичь положительного для нас результата. Мы приехали на Евро, чтобы выйти в плей-офф. У нас есть эти шансы. Мы не чувствуем давления, у нас есть мотивация, и мы будем играть только на победу".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Сейчас у нас матч против Северной Македонии. Это команда, заслуживающая уважения, у нее есть характер. Они играют в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. В последние годы у них было несколько хороших игр, где они обыграли топ-команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках".

Арбитр

Главным арбитром этого матча назначен Фернандо Рапальини из Аргентины. Отметим, что Рапальини - единственный неевропейский главный арбитр на Евро-2020. Аргентинская бригада арбитров была приглашена на чемпионат Европы в рамках обмена судьями между УЕФА и Южноамериканской Конфедерацией футбола.

Последние новости перед матчем

Все главные новости, которые предшествовали матчу, и видео с тренировки украинской сборной - на YouTube-канале vZbirna.

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Автор: Артем Будрин