Команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы C.

Сборная Украины 17 июня проведет свой второй поединок на чемпионате Европы-2020. "Желто-синие" на "Арене Националь" в Бухаресте будут меряться силами с Северной Македонией.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Украина - Северная Македония: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния Украина - Северная Македония можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Также игра будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".

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Украина - Северная Македония: перед матчем

Матч Украина - Северная Македония 17 июня начнется в 16.00.

Обе команды в 1-м туре потерпели поражение. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.

Сборной Украины из-за травмы в этом матче не сможет помочь полузащитник Александр Зубков.

Уже известно, что судить поединок будет рефери из Южной Америки.

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Автор: Артем Будрин