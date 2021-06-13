Во втором тайме австрийцы дожали непростого оппонента.

Поединки квартета C открыл матч между Австрией и Северной Македонией. Напомним, что в этой группе также играет Украина, для которой Евро-2020 начнется встречей с Нидерландами в Амстердаме.

В первом тайме первыми открыли счет австрийцы. Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Штефан Лайнер на 18-й минуте отправил мяч в сетку ворот после паса Марселя Забитцера. Однако через 10 минут македонцы ответили своим точным ударом: 37-летний ветеран Горан Пандев сравнял счет. Это исторический момент, ведь это первый гол в истории Северной Македонии на чемпионатах Европы.

Но во втором тайме Австрия смогла забить дважды и набрать первые три очка на этом Евро-2020. "Das Team" отличились на 78-й и 89-й минутах усилиями Михаэля Грегорича и Марко Арнаутовича. Это первая победа в истории чемпионатов Европы для австрийцев.

Австрия - Северная Македония - 3:1

Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 - Пандев, 28

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Лингарт, 46), Хинтереггер, Ульмер, Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), Шлягер, Алаба, Забитцер, Калайджич (Арнаутович, 59)

Северная Македония: Димитриевски, Николов (Бейтуляй, 63), Ш. Ристовски, Велкоски, Муслиу (Г. Ристовски, 87), Алиоски, Барди, Адеми, Эльмас, Пандев, Трайковски (Костандинов, 63)

Предупреждение: Трайковски 42, Алиоски, 52 - Лайнер, 85

Видео гола Лайнера:

Видео гола Пандева:

Видео гола Грегорича:

Видео гола Арнаутовича:

Евро-2020: Группа C

В другом матче этой группы 13 июня сыграют сборные Украины и Нидерландов.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин