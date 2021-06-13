Сборная Украины стартует на чемпионате Европы.

Сборная Украины 13 июня проведет свой первый матч на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме сыграет против сборной Нидерландов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина.

Нидерланды - Украина: где смотреть матч Евро-2020

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Главным арбитром на этот матч УЕФА назначил авторитетного немецкого рефери Феликса Брыха.

Нидерланды - Украина: прогноз букмекеров

Украина и Нидерланды выступают в группе С, где их соперниками за выход в плей-офф также являются команды Австрии и Северной Македонии. В следующий этап точно выйдут две лучшие команды группы, и, возможно, команда, которая займет третье место.

Евро-2020, групповой этап, 1-й тур

Нидерланды - Украина

Онлайн-трансляция матча

Подробно о сегодняшнем сопернике сборной Украины можно прочитать в материале УНИАН.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур:

"Мы всегда стремимся играть в атакующий футбол. Да, я выбираю схему с тремя защитниками. Считаю, что у нашей команды есть исполнители, которые провели великолепный сезон, и они идеально подходят под нашу схему. Ответственность за все несут тренер и игроки".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы не планируем проигрывать. У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы. В футболе они всегда есть".

Обе команды перед матчем остались без важных игроков. Нидерландам не поможет защитник Маттейс де Лигт, а Украине придется обходиться без Виктора Цыганкова, который не успел восстановиться после повреждения.

Текущая форма команд:

Сборная Украины в товарищеских матчах перед Евро-2020 сыграла вничью с Бахрейном (1:1), обыграла Северную Ирландию (1:0) и разгромила Кипр (4:0). А Нидерланды победили Грузию (3:0) и разошлись миром с Шотландией (2:2).

Друг против друга ранее "желто-синие" и "оранжевые" встречались дважды - оба раза в товарищеских матчах. В 2008 году Нидерланды победили 3:0, а в 2010-м встреча завершилась вничью - 1:1.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь