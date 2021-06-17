Сборная Украины сыграет второй поединок на чемпионате Европы.

Сборная Украины 17 июня сыграет свою вторую игру на Евро-2020. Противостоять "желто-синим" будет главный аутсайдер группы С - сборная Северной Македонии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Украина - Северная Македония: где смотреть матч

Начало встречи - в 16:00.

В первом туре македонцам удалось забить свой первый гол на чемпионатах Европы - это сделал ветеран команды Горан Пандев. Но Австрия все же победила со счетом 3:1 дебютанта Евро. А вот Украина почти героически вырвала ничью на поле в Амстердаме, но не хватило концентрации в эндшпиле игры - досадное поражение 3:2 нидерландцам.

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Судить дуэль Украины и Северной Македонии будет аргентинский арбитр Фернандо Рапальини.

Евро-2020, групповой этап, 2-й тур

Украина - Северная Македония

Онлайн-трансляция матча

Подробно о сегодняшнем сопернике сборной Украины можно прочитать в материале УНИАН.

Тренерский штаб сборной Украины в этой игре не сможет рассчитывать на Александра Зубкова, который получил повреждение в матче против Нидерландов. Зато залечил травму и вернулся в общую группу Виктор Цыганков.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Андрей Шевченко накануне игры похвалил будущего соперника:

"Важность игры каждый футболист понимает и несет ответственность за свое выступление и за результат команды. Сейчас у нас матч против Северной Македонии. Это команда, заслуживающая уважения, у нее есть характер. Они играют в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. В последние годы у них было несколько хороших игр, где они обыграли топ-команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках".

Тренер Македонии Игор Ангеловски полон оптимизма и верит в свою команду:

"Мы приехали на Евро, чтобы выйти в плей-офф. У нас есть шанс. Мы не ощущаем давления, у нас есть мотивация, поэтому будем играть только на победу. Сказал игрокам не вешать нос. С Украиной будем играть только на победу".

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Автор: Артем Будрин